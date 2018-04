Kim Cattrallnak nem sikerült vérig sértenie Sarah Jessica Parkert

Kim közösségi oldalán keresztül üzent kolléganőjének, aki ennek ellenére sem vágott vissza.

Kim Cattrall és Sarah Jessica Parker barátsága a képernyőn rendíthetetlen volt, azonban a való életben a két színésznő kapcsolata már korántsem ilyen rózsás.

Kim miatt mégsem folytatódik a barátnők története. Fotó: AFP

A rajongókat megdöbbentette a Samantha Jonest alakító Kim októberi vallomása, aki Piers Morgan Life Stories című műsorában megerősítette, hogy a lányokkal sosem voltak barátnők: “az egyetlen dolog, ami közös volt bennük, az a sorozat volt, az pedig véget ért. Azt sem tudom, mikor beszéltem velük utoljára”. Ez a nyilatkozat volt az utolsó szög a tervben lévő új Szex és New York mozi koporsóján.

Majd miután Parker Kim testvérének váratlan halálakor bátorító üzenetet küldött kolléganőjének, a következő választ kapta:

“Nincs szükségem a szeretetedre és támogatásodra ebben a tragikus időszakban. Anyukám ma ezt kérdezte tőlem, “mikor fog ez a beképzelt nő békén hagyni végre?”. A folyamatos érdeklődésed csak fájdalmas emlékeztetője annak, hogy milyen kegyetlen voltál akkor és most is. Hadd legyek teljesen világos (ha eddig nem voltam eléggé az): nem vagy a családom, nem vagy a barátom, így most utoljára kérlek meg rá, hogy a tragédiánkat ne arra használd, hogy visszaállítsd a “jókislány” imidzsedet.”

Kim Cattrall szerint ő és Sarah Jessica Parker sosem voltak barátnők. Fotó: AFP

Sarah azonban ezek után sem sározza be Kimet, így nyilatkozott a feszült a helyzetről a Vulture magazinnak:

“Mindenkit szeretnék emlékeztetni rá, hogy nincs cicaharc közöttünk, sosem volt. Senkivel sem viszálykodtam a sajtóban eddig, és ezután sem fogok. Az embereknek meg kell érteniük, hogy a forgatásokon sosem két ember vitázott, ilyen sosem történt! Nagyon büszkék vagyunk arra, amit létrehoztunk, és én senkit nem akadályozhatok meg abban, hogy nyilvánosan megossza a gondolatait erről, ez Kim szíve joga. Közel 12 évet töltöttünk el az életünkből olyan dologgal, amit nagyon szerettünk, aminek kiváltság volt a részese lenni, és én egyszerűen nem akarom ezt az élményt elrontani.”

Sarah azt is hozzátette, hogy továbbra is sajnálja, hogy Kim nem akar részt venni egy harmadik egész estés moziban, de hangsúlyozta, hogy a döntését tiszteletben kell tartani.