Beyoncé és a húga hatalmasat esett a színpadon

Beyoncé a hétvégén ismét a Coachella fesztiválon lépett fel, melyen rajongói megint csak láthattak együtt énekelni a Destiny’s Child tagjaival, de húga, Solange is végigtáncolt vele egy dalt. Ekkor történt egy kis malőr, Beyoncé ugyanis örömében ölbe szerette volna kapni testvérét, viszont elveszhette az egyensúlyát, így mindketten a földön végezték.

Az esetet persze többen is rögzítették, ezeken a felvételeken jól látszik, hogy Solange egy kis lábkapálózással próbálta menteni a helyzetet, mintha csak a koreográfia része lett volna. Bár abban mindenki biztos lehet, hogy nem volt kellemes az esés, a nővérek profikhoz méltóan nevettek egy nagyot, majd pillanatok alatt onnan folytatták, ahol abbahagyták.

Beyoncé és Solange a színpadon. Fotó: Getty Images

Beyoncé és férje, Jay Z egyébként márciusban jelentette be, hogy nyáron ismét együtt koncerteznek Európában és Észak-Amerikában. A tervezett On The Run II elnevezésű koncertkörúton júniusban az Egyesült Királyság négy városában is lesz előadásuk: Cardiffban június 6-án, Glasgowban 9-én, Manchesterben 13-án, Londonban pedig 15-én hallhatja őket a közönség.

A brit arénák után Amszterdamban, Koppenhágában, Stockholmban, Berlinben, Varsóban és Kölnben énekelnek, júliusban pedig olasz, spanyol és francia városokba látogatnak műsorukkal. A turné észak-amerikai szakasza július végén Clevelandben kezdődik és október elején Vancouverben fejeződik be.