Armin Van Buuren ezrek szemébe csalt könnyeket - így búcsúzott koncertjén Aviciitől

Avicii múlt pénteken hunyt el. 28 éves volt.

A 28 éves Tim Bergling néven született Aviciit Omán fővárosában, Maszkatban találták holtan pénteken délután. Avicii korábban akut hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedett, melyet részben a túlzott alkoholfogyasztás okozott. Miután 2014-ben eltávolították az epehólyagját és a vakbelét, sok fellépését lemondta, hogy meggyógyuljon.

A Sziget fesztiválon 2015-ben hatalmas sikerrel lépett fel. 2016-ban abbahagyta a turnézást, de stúdióban továbbra is készített zenét.

Az elmúlt napokban világsztárok és persze a rajongók búcsúposztjaival vannak tele a közösségi oldalak. A State of Trance zenei fesztiválon fellépő Armin Van Buuren ettől is meghatóbb módon búcsúzott kollégájáról. Koncertjének végén a kivetítőkön fotók jelentek meg a tragikus hirtelenséggel elhunyt Aviciiről, majd felcsendült a Coldplay “A Sky Full of Stars” című slágere.

“Avicii köszönjük a fantasztikus zenéidet, mindig emlékezni fogunk rád! Reméljük, hogy a csillagos égről tekintesz most le ránk.”

A holland lemezlovas fellépése előtt a következőket nyilatkozta egy amerikai rádiónak:

“Reggel felébredtem, a telefonom pedig majd felrobbant, még soha sem láttam ennyi üzenetet. Mindenkit sokkolt, nem jutottam szóhoz, később csak ültem a reptéren és bámultam magam elé. Az elektronikus zene világának egyik legszomorúbb napja volt.”

Avicii. Fotó: Getty Images

A rendőrség által kiadott friss közlemény szerint az idegenkezűséget kizárták, a dj testét pedig még a héten haza szállítják Stockholmba. Halálának pontos okát egyelőre még mindig nem tudni.