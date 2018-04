Két év után új dallal jelentkezett Ariana Grande

Új külseje ráadásul egészen átgondolt és gyönyörű.

Két éve nem jelentkezett új dallal a 24 éves amerikai énekesnő, Ariana Grande. Tavaly szilveszterkor egy bíztató, de sejtelmes „Viszlát 2018-ban!”-t sikerült posztolnia, ebből sokan tudni vélték, hogy ez az év a visszatérésről fog szólni. Nekik lett igazuk.

Ariana Grande. Fotó: AFP

Nem is akárhogyan! A Trónok harcának Daenerys Targaryenje nemcsak a sorozatban hódította meg a világot és a szíveket, hanem újra divatba hozta a szinte fehérnek tűnő platinaszőkét. Az amúgy sötét hajú Ariana új klipjében, a No Tears Left To Cry-ban teljesen kiszőkült, és mint ahogyan a 80-as években Lionel Richie is tette a Dancing On The Ceilingben, ő is a falon mászkál a technika segítéségével.

És álljon itt pár sor új dalának szövegéből, mely elég rendesen reflektál Ariana viszontagságos magánéletének elmúlt két évéről: „Mostanra végre olyan lelkiállapotba kerültem, amibe régóta vágytam. Elfogytak a könnyeim. Összekapom magam, és újra élni és szeretni fogok. Annyit akarok csupán, hogy tarts velem egy másik lelki szinten!”

Van, hogy egy egyszerű popdal többet árul el valakiről, mint egy mélyinterjú a Rolling Stone-ban.