Álompárok lepték el az idei Coachellát

Aki nem tűnik fel az amerikai zenei fesztiválon, az nem is számít.

Egyre inkább háttérbe fog szorulni az első számú célja a Coachella fesztiválnak, ha így folytatódik a helyzet a továbbiakban is. A zene mellett már a művészetek és a divat is betette a lábát, de utóbbi csak erősödni fog, ha a celebvilág is jelen lesz.

A HollywoodLife összeszedte azokat a celebpárokat, akik idén beírták naptárjukba a Coachellát. Itt van rögtön a fellépő Beyoncé, akire nemcsak a partikon vigyázott férje, Jay Z, hanem egy-két dalban vendégként is színpadra lépett nejével.

Ansel Elgort színész, akit a Carrie-ből és a Csillagainkban a hibából ismerhetünk, kedvesével, Violetta Komyshannal érkezett. A friss anyuka, Kylie Jenner Travis Scott-tal, Kourtney Kardashian fiatal pasijával, a laza 15-tel zsengébb Younes Bendjimával mulatott.

Na, ezek után próbálja meg bárki kizárólag a színpadot figyelni, ha ilyen „erős” a VIP büfé is.