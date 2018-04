Charlize Theront megviselte a 23 kilós hízás

A kezdeti móka hamar kötelező szenvedéséé vált számára.

Charlize Theron évekkel ezelőtt beállt Hollywood nagy átváltozóinak a sorába, amikor 13 kilót hízott a Monster című film miatt. Azóta olyan nevekkel emlegetik, mint Christian Bale, Renee Zwellweger vagy Matthew McConaughey. A színésznő azonban előző teljesítményét is lekörözte, hiszen a Tully című filmje kedvéért 23 kilót hízott, amit aztán másfél évébe telt ledolgozni.

“Az első három hét mindig vidám, hiszen ilyenkor olyan vagy, mint egy gyerek a cukorkaboltban. Aztán ha ez letelik, már nem is olyan mókás. Hirtelen az evés munkává válik. Emlékszem, hogy az éjszaka közepére is be volt állítva az ébresztőm, hogy a nassolással fenntartsam a súlyt” – nyilatkozta a színésznő az Entertainment Tonightnak.

Charlize Theron ismét kirobbanó formában van. Fotó: Getty Images

Theron életében először túladagolta a gyorsételeket és a cukrot és a depresszió néhány hét alatt bűvkörébe kerítette. Mindeközben a nyilvánosság plusz kilóiról pletykált, a rosszmájú cikkek pedig annak ellenére is sokszorozódtak, hogy Charlize több sajtóeseményen is beszélt a film miatti súlygyarapodásáról.