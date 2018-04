Az X-Men jóképű sztárja 28 évesen apa lett

Március közepén röppentek fel a pletykák, miszerint Nicholas Hoult modell barátnője, a 24 éves Bryana Holly esetleg várandós lehet. Egy közös séta alkalmával készült a párról egy lesifotó, melyen kétséget nem kizáróan, de úgy tűnt, hogy Bryana bővebb felsőjével kerekedő pocakját takargatja.

Nicholas Hoult has reportedly welcomed a child with his girlfriend, Bryana Holly! https://t.co/ohs3BlWZ2U

— Us Weekly (@usweekly) 2018. április 17.