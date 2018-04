Angelina Jolie-nál nincs belevalóbb színésznő - elképesztő oldaláról mutatkozott be

Van, amire Angelina nem képes? Nincs!

Angelina Jolie új oldaláról mutatkozott be a Queen’s Green Planet című dokumentumfilmben, mely ITV produkció arra hivatott, hogy bemutassa Erzsébet királynő azon törekvését, miszerint megmenti a namíbiai erdőket, mely misszióhoz a színésznő és hat gyermeke is csatlakozott. Angie a namíbiai kormánnyal karöltve egy facsemete neveldét is létrehoz majd.

Angelináról a filmben nem csak azt derült ki, hogy műsorvezetőnek is kiváló, de az is, hogy játszi könnyedséggel tud repülőgépet vezetni.

“Ez gyönyörű, szerintem ez a világ legszebb helye! Ha csak az elmúlt pár évet vesszük is jól láthatóak a klímaváltozás hatásai. Bővül a sivatag, amit magam gyönyörűnek látok, de azt egyáltalán nem szeretnénk, hogy így terjedjen.” – mondta Jolie, miközben a maga vezette gépen elszállt a homok fedte táj felett.

A közösségi médiát pillanatok alatt ellepték a dicsérő és persze megdöbbent posztok:

“Van olyan, amire Angelina Jolie nem képes?” – tette fel a kérdést az egyik rajongó. Láthatóan nincs.

Angelina, aki az utóbbi időben a színésznői pályafutása helyett humanitáriusi munkájára koncentrál, egyébként 2004 óta rendelkezik pilóta engedéllyel.