A várandós Eva Longoriát megríkatták legjobb barátai

A színésznő végre megkapta saját csillagát.

Eva Longoria csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán, ahol váratlanul sok egykori kolléga és híres barát jelent meg. A 43 évesen első gyermekét váró Eva férje, José Pepe Baston támogatásával érkezett a nagy leleplezésre, ahol többek között a Született feleségek sztárjai, Felicity Huffman, Marcia Cross, valamint Anna Farris, Ricky Martin, Reese Witherspoon, Melanie Griffith, Olivia Munn, Kerry Washington, és Victoria Beckham várta a színésznőt.

Eva saját csillagával a hollywoodi Hírességek sétányán. Fotó: MTI/EPA

“Most elmondom nektek, hogy Eva miért is olyan különleges. Nem csak azért mert híres barátai vannak és mert gyakran Victoria Beckhamnél pizsipartizik, vagy mert 40 millió dollárt költött jótékonyságra. Nem csak azért, mert színésznő, rendező, producer és filantróp, hanem mert egy bűbájos, bizakodó nő. Mindenkivel kedves és hisz a világban. Kitart a hit, az együttérzés és a bátorság mellett.” – mondta beszédében Huffman, mely miatt Eva már nem tudta visszatartani a könnyeit.

Felicity Huffman, Anna Faris, Ricky Martin és Eva Longoria a nyillag átadásán. Fotó: MTI/EPA

A színésznő köszönőbeszédében a terhességéről is mesélt egy keveset, elárulta, hogy nagyon ideges a szülés miatt és azt is, hogy bár az egész család ott lesz vele a kórházban, a szülőszobába senkit sem enged be.