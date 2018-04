Emma Thompson sikerfilmjét viszi színpadra

A színésznő ezúttal nem szerepel majd, rendezőnek áll ugyanis.

Az Oscar-díjas Emma Thompson musicalt rendez a Nanny McPhee – A varázsdada című filmből, amelynek főszerepét annak idején ő alakította.

A The Hollywood Reporter értesülése szerint a zenés darabban Thompson nem áll színpadra, ugyanakkor nemcsak rendezi majd a musicalt, hanem a dalszövegeket is ő írja. A zenét Gary Clarke komponálja. A 2005-ben bemutatott Nanny McPhee – A varázsdada forgatókönyvét Emma Thompson írta. A Working Title Films és a Universal Pictures produkciójának főszereplője a hét rosszcsont gyerek mellé kerülő varázslatos képességű dada volt. A színésznő jegyezte öt évvel később a film folytatásának forgatókönyvét is.

A musical produceri feladatait a Working Title Filmstől Tim Bevan és Eric Fellner látja el.