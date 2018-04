Fergeteges különkiadással érkezik a Dancing With The Stars

Elképesztő, hogy a show már a 26. évadát kezdi.

Csavartak egyet a producerek a népszerű amerikai tv-show, a Dancing With The Stars hagyományain. A Magyarországon is ismert formátumban aktuális kinti verziójában kizárólag sportolók lesznek a partnerei a profi táncosoknak.

‘Dancing With the Stars’: Tonya Harding, Adam Rippon, Kareem Abdul-Jabbar Set for Athletes Edition https://t.co/IqmbqUScvQ pic.twitter.com/LQIUXqdZo7 — Producer Booster (@ProducerBooster) 2018. április 13.

A korábban tíz héten át folyó műsor ezúttal azonban csak 4 héten át fog tartani, műsorvezető kettőse a továbbiakban is Erin Andrews és Tom Bergeron lesznek.

Az április 30-án az ABC csatornán induló műsorban nem kisebb nevek is részt vesznek, mint a nemrégiben életrajzi film múzsájaként felbukkanó Tonya Harding jégtáncos, Arike Ogunwobale kosaras, valamint a szintén kosaras legenda, a 70 esztendős Kareem Abdul-Jabbar.