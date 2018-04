Megható felvételen Chris Evans és kutyusa első találkozása

Ez “szerelem” volt első látásra! A Marvel-mozik Amerika kapitányát egy tüneményes mentett kutyus vigasztalja, miután véget ért kapcsolata a bűbájos Jenny Slate-tel.

This is the moment we met. He was trying so hard to stay seated even though he desperately wanted to get out. I knew right away that he was coming home with me, so I took this video to always remember our first hello. Rescue dogs are the best dogs!! #NationalPetDay pic.twitter.com/XjWxPWGDPu

— Chris Evans (@ChrisEvans) 2018. április 11.