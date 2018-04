A Trónok harca szépsége még mindig alig hiszi, hogy ekkora szerencséje van

Bár karrierista, eljegyzése miatt még mindig madarat lehet vele fogatni.

A sorozatban már két kényszerházasságon is túl van Sansa Stark, karakterének pechsorozata azonban nem vette el Sophie Turner kedvét az esküvőktől. A 21 éves színésznő, aki az X-Men rajongóknak az Apokalipszis fiatal Jean Greyeként lehet ismerős, tavaly októberben mondott igent a 28 éves Joe Jonasnak.

Joe Jonas és Sophie Turner. Fotó: Getty Images

A nemrég a Marie Claire-nek nyilatkozó Sophie azonban hét hónap után is alig hiszi el, hogy hamarosan férjhez megy:

“Még mindig úgy vagyok vele, hogy Atya ég, eljegyeztek, még bennem is él az a tévhit, hogy ettől nagyobb dolog nem történhet egy nővel az életben. Úgy gondoltam, hogy a karrierem az, amiért hajtok, és ha azt díjazzák is, olyankor úgy érzem, hogy ettől klasszabbat nem is csinálhatnék az életemben. Az eljegyzés viszont számomra nem egy kitűzött cél volt, egyszerűen rátaláltam a másik felemre, és ezzel együtt béke költözött az életembe” – ecsetelte a színésznő a szakmai és magánéletbeli sikerei miatt érzett örömök közötti különbséget.

Sophie és Joe egyébként pont úgy ismerkedtek meg, ahogyan a legtöbben (nem, nem Tinderen), barátaik mutatták be őket egymásnak. Először 2016 novemberében röppent fel a hír, hogy együtt járnak, azonban egészen az idei MET-gáláig várniuk kellett a rajongóknak, hogy kéz a kézben a vörös szőnyegre lépjenek, és ezzel hivatalosan is felvállalják kapcsolatukat.