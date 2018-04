Az S Club 7 egykori énekesnője tíz évet is letagadhatna

Rachel Stevens friss fotóján ámulnak a rajongók.

Bizonyára sokan emlékeznek még az S Club 7 nevű brit együttesre, melynek egyik legvonzóbb tagja, Rachel Stevens volt 1999-től egészen 2006-ig. Az énekesnőt, aki 2003-ban és 2005-ben is szóló albummal jelentkezett, manapság a televíziózás már jobban érdekli, láthattuk már a The Voice ír verziójának mentori székében, de szerepelt a Strictly Come Dancing táncos műsorban is.

Az S Club 7 2000-ben. Fotó: Getty Images

Rachel a napokban betöltötte a negyvenet, Instagramra feltöltött fotója pedig döbbenet, hiszen az énekesnő szinte semmit sem változott az S Clubbos évei óta.

“Nem hiszem el, hogy 40 vagyok!”- írta posztjában, amit rajongói sem hisznek, főképpen korát meghazudtoló külseje miatt. Hibátlan génjeiről Rachel tavaly a következőket nyilatkozta:

Rachel Stevens (@msrachelstevens) által megosztott bejegyzés, Ápr 10., 2018, időpont: 9:26 (PDT időzóna szerint)

“Határozottan úgy érzem, hogy a korral magabiztosabb és szexisebb lettem. A testtünk folyamatosan változik, ami klassz, de azt is jobban tudod, mit szeretnél kihozni az életedből, ez a belső magabiztosság pedig még vonzóbbá tesz”.