Amal Clooney bepillantást engedett ikreivel töltött mindennapjaiba

Az ügyvédnő azt is elárulta, mi volt csemetéi első szava.

Amal Clooney, aki saját jogán is nevet szerzett magának a világban, mint emberi jogi ügyvéd és persze divatikon, mindig is kerülte a sajtót, így férje, George Clooney lett az, aki időről-időre bepillantást engedett életükbe.

A pár ikrei, Ella és Alexander Clooney 2017 júniusának első hetében születtek meg, de ahogyan az várható volt, a piciket a mai napig sem mutatták meg a nyilvánosságnak. Amal azonban, aki végre igent mondott egy Vogue interjúra, most maga engedett bepillantást a picikkel töltött mindennapjaiba.

Amal szerint az elmúlt 10 hónap alatt nagyon jól belerázódtak férjével a szülői szerepbe. Bár kezdetben a hálószoba tele volt fura formájú párnákkal és kütyükkel, manapság már csupán az ikrek foglalják a helyet franciaágyukban. Egy jól kidolgozott és bevált napirend szerint élnek, melynek része, hogy reggel hat és nyolc óra között anya és apa között ébredezik a két apróság. Addig egyikük sem válaszol a telefonhívásokra, ez az idő csak a családé.

Az ügyvédnő azt is elárulta, hogy elhangzottak a testvérpár első szavai is. George gondoskodott róla, hogy az “anya” legyen az első, de az “apa” is megy már.