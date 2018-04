A Szerelmünk lapjai főszereplője végre anyuka lett

Először az E! News és a Life & Style tudta meg a hírt, hogy az utóbbi időben a nyilvánosság elől eltűnt Rachel McAdams hamarosan világra hozza első kisbabáját. Az apa kiléte, ami februárban még kérdés volt, mára már tény. Ő nem más, mint a forgatókönyvíró-producer Jamie Linden.

EXCLUSIVE: Rachel McAdams Secretly Gives Birth To Baby Boy!

Rachel McAdams & Jamie Linder were spotted for the first time in public with their newborn son after leaving a restaurant.

More details: https://t.co/LyYqiDOSYV#Exclusive #RachelMcAdams #BabyNews #HollywoodPipeline pic.twitter.com/3oo4IKSarD

— Hollywood Pipeline (@HlywdPipeline) 2018. április 10.