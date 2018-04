Sarolta hercegnő történelmet írhat, ha kisöccse születik

Egy törvénymódosításnak köszönhetően különleges pozíciója van Katalin hercegné és Vilmos herceg kétéves kislányának.

Köszönhetően az öröklési törvény öt évvel ezelőtti módosításának, Sarolta hercegnő lehet az első kis hercegnő a család történelmében, aki akkor is megtartja a helyét a trónöröklési sorban, ha édesanyja, Katalin hercegné kisfiúnak ad életet áprilisban.

Sarolta hercegnő születésnapi fotója tavaly májusból. Fotó:MTI/EPA/Kensington-palota/Katalin cambridge-i hercegné

A kétéves Sarolta jelenleg negyedik a sorban, ha a törvényen nem változtattak volna, fiú testvére megelőzné, de erről így már szó sincs.

És ha már a születendő kis herceget vagy hercegnőt illeti, a napokban kiderült, hogy Katalin és férje, Vilmos ezúttal úgy döntöttek, hogy ők sem akarják tudni harmadik gyermekük nemét, így nem csak a világnak, de nekik is meglepetés lesz. Ami a neveket illeti, a fogadási irodák véleménye az elmúlt hónapokban sokat változott, aktuálisan egy kislány esetén az Alice, azaz Aliz név szerintük a legvalószínűbb, és a Philip, azaz Fülöp, ha pedig kisfiú.

Katalin hercegné utolsó nyilvános megjelenésén a húsvéti misén. Fotó: Getty Images

Októberben jelentette be a Kensington-palota, a hercegi házaspár londoni rezidenciája a hírt, miszerint Katalin áprilisra várja gyermekét. A jövőbeni brit uralkodónak és hitvesének első gyermeke, György herceg – aki édesapja után majdan maga is az Egyesült Királyság uralkodója lesz – 2013 júliusában, húga, Sarolta hercegnő 2015 májusában született.

Bár korábban az a hír járta, hogy a hercegné a Kensington-palotában ad életet a picinek, a palota azon bejelentette hétfőn, hogy a londoni St. Mary’s kórház Lindo Wing nevű szülészeti magánklinikáján fog szülni, ahogyan az előző két alkalommal is. Hétfőn fémkorlátokat helyeztek el a kórház előtti útszakaszon, időlegesen megtiltották a parkolást az épület környékén, és kijelöltek egy helyet a szemközti járdán, ahol a világsajtó képviselői várakozhatnak.

A hercegi pár a felső fotón a kis Saroltával, az alsón pedig György herceggel a St. Mary’s kórház előtt. Fotó: Getty Images

A kórház tehát fel van készülve, a britek is lélegzet-visszafojtva várják a híreket, de a kismama egyelőre nem vonult be a klinikára. Bár terhességének korai szakaszát igen rosszul viselte a hercegné, utolsó napjait mosolygósan és aktívan tölti. A múlt héten például egy londoni áruházban látták egyedül bevásárolni, egy kedves idegen pedig segítségét is felajánlotta neki, amikor látta, hogy a nehéz szatyrokat egyedül pakolja be autójába.