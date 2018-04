Minden, amit tudni lehet Kate Hudson születendő gyermekének apjáról

Ki is pontosan Danny Fujikawa? Ide megismerni a színésznő választottját, hiszen ők ketten hamarosan szülők lesznek.

Tavaly Márciusban röppentek fel először a pletykák, miszerint Kate Hudson, aki 2014 végén szakított a Muse frontemberével, Matt Bellamy-val, ismét szerelmes. Danny Fujikawa és a színésznő közel tíz éve ismerik egymást, a férfi ugyanis Kate legjobb barátnőjének féltestvére. Első randijuk egy kis kirándulásnak indult egy családi baráttal, de hamar kiderült, hogy szikrázik közöttük a levegő.

Kate Hudson (@katehudson) által megosztott bejegyzés, Ápr 6., 2018, időpont: 10:15 (PDT időzóna szerint)

Első évfordulójukat egy megható poszttal ünnepelték decemberben, akkor mindenki számára világossá vált, hogy ez a kapcsolat nagyon is komoly. Annyira, hogy mint a hétvégén kiderült, úton van a páros első közös babája is. Kate egy bájos videóval jelentette be Instagramján, miszerint Bellamytól született két fia mellé ezúttal egy kislány is érkezik.

Kate Hudson és Danny Fujikawa. Fotó: MTI/EPA

És ha már nem titok a gólyahír, itt az ideje, hogy közelebbről megismerjük Kate új választottját:

A Santa Monicán született Danny zenész, mégpedig a Chief együttes gitárosa, melyet testvérével, Michaellel alapított, aki pedig a dobos. Első lemezük 2010-ben jelent meg Modern Rituals címmel.

A New York-i egyetem egykori diákja, aki ott ismerte meg zenekarának többi tagját.

Danny 2013-ban saját kiadót alapított (Lightwave Records ) a The Delta Mirror frontemberével, Chris Acostával.

a The Delta Mirror frontemberével, Chris Acostával. Kate választottja igazi poéngyáros, ez pedig átüt Instagram oldalán, ahol olyan posztokat láthatunk, melyen például épp leborotvált szakállát siratja. Bár a zenésznek eddig közel hatezer követője van csupán, Kate terhessége bizonyára pozitív hatással lesz majd erre a számra.