Indiana „Jones” helyett „Joan”?

Spielberg tervezi a folytatást, amiben a tudós-akcióhős nő lehet.

„Meg kell változtassuk a nevét Jones-ról Joanra. De nincs ezzel semmi baj.” – nyilatkozta a Sunnak Steven Spilberg az ügyben, hogy mit tesz, ha a jövőben nőként szerepeltetné Indiana Jones karakterét.

Ford az utolsó Indiana Jones-filmre készül, őt egy női kalandor válthatja. Fotó: AFP

Ugyan a legendás páros együtt fog dolgozni a következő Indi-filmben, de mivel ez lesz Ford utolsó dobása Jones-ként, az esetleges azutáni részben már női karakterben gondolkozna a rendező. Mivel Spielberg elkötelezett támogatója a #metoo és a Time’s Up mozgalmaknak, így egyáltalán nem lenne meglepő a húzása, bár az ötletet leginkább felesége és édesanyja iránti tiszteletével indokolja.

Majd kitért arra is, hogy ez a film már magán hordozza majd a nemek szerinti egyenlő bérezést. „Ahogyan a Pentagon titkaiban Meryl Streep és Tom Hanks is ugyanannyi keresett, úgy nálunk is így lesz a jövőben.”