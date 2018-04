Paul Rudd 50 évesen pályája csúcsán

A közkedvelt komikus sosem lett igazi mainstream sztár, de idehaza is sokan szeretik.

A Hangya, Ron Burgundy legendája, 40 és annyi, A 40 éves szűz. Csak néhány film, melyekben brillírozik az április 6-án 50 évessé vált amerikai színész, Paul Rudd.

Paul Rudd. Fotó: MTI/EPA

Érdekes módon – bár kvalitásai oda predesztinálnák – sosem lett igazi A-kategóriás blockbuster celeb. Pálya- és műfajtársai közül Owen Wilson is, Adam Sandler is, Ben Stiller is, de talán még Vince Vaughn is nagyobb csúcsokra érkezett meg, mint Paul Rudd.

Éppen ezért tekintünk rá sokkal komplexebb és szimpatikusabb művészként. Rudd nemcsak filmjeiben nyújtott természetes alakításaival, hanem bravúros rögtönzéseivel is nagy sikert aratott többek között Jimmy Fallon talkshow-jában is.

Elnézve az IMDB 2018-as és 2019-es tervezett filmes- és televíziós premierjeit, Paul Rudd nemcsak művészetileg, hanem felkérések szempontjából is pályája legfoglalkoztatottabb és legizgalmasabb szakaszához ért. Isten éltesse!