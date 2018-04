Anne Hathaway meg fog hízni, de egyáltalán nem szégyelli

A színésznő jó előre figyelmeztette a durva kommentelőket.

Anne Hathaway teljes erőbedobással készül új filmjére, csak úgy, mint sok kollégája és kolléganője a filmiparban, ő azonban ezúttal kilóg a sorból. Anne-nek szerepe miatt híznia kell, így úgy döntött, hogy megelőzi a bántó kommenteket és előre figyelmezteti a kritikus tömeget:

Anne Hathaway (@annehathaway) által megosztott bejegyzés, Ápr 5., 2018, időpont: 8:56 (PDT időzóna szerint)

“Hízókúrán vagyok az új szerepem miatt és elég jól megy. Üzenem azoknak az embereknek, akik a következő hónapokban kritizálni fognak a súlyom miatt, hogy ez nektek szégyen, számomra nem.” – írta Instagram posztjában az Oscar-díjas színésznő, melyhez egy kemény edzős videó is tartozik.

Hathaway nem először áll ki a formásabb nők és nem utolsó sorban az anyák mellett. 2016-ban maga is felszólalt kismamákra nehezedő nyomás ellen, ami arra készteti őket, hogy a terhesség alatt felszedett kilóikat néhány hét alatt ledolgozzák magukról.

Anne maga is szülő, kisfia, Jonathan már kétéves, akkoriban őt is elérték a kritikus hangok, melyekkel mellesleg sosem foglalkozott, és társait is erre buzdítja.