A Mamma Mia! főszereplője nyolc év után ismét szingli

Dominic Cooper és kedvese a napokban szakított egymással.

Nyolc év után szétváltak Ruth Negga és Dominic Cooper útjai. A nem akárhol, hanem a New York Post napilap Page Six című, jobb körökben is megbízható referenciának számító rovatában megjelent közlés szerint a kapcsolat kifutotta magát, de a páros tagjai ettől még jó barátok maradtak.

Ruth Negga és Dominic Cooper. Fotó: Getty Images

A 39 éves Dominic és 36 éves volt párja az évek során számos filmes és színházi produkcióban dolgozott együtt, de továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy ezt nem direkt akarták, hanem így jött ki a lépés. A Mamma Mia!-ban is megkedvelt színész korábban utalgatott arra, hogy már minden barátjának van gyereke, miközben neki nincs, és ezen kezd elgondolkodni. Arról nem érkezett hír, hogy a gyerekkérdés okozta volna-e a kapcsolat felbomlását.

Az viszont biztos, hogy Dominic Cooper hamarosan visszatér a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba című produkcióban, ahol együtt dalol Meryl Streeppel, Pierce Brosnannel, Colin Firth-szel és Amanda Seyfrieddel, sőt még Cherrel is.