Van remény Kristen Stewart és Robert Pattinson számára

Évekig nem is beszéltek, mostanában azonban ismét találkozgatnak.

Februárban óriási hírnek számított a Twilight rajongók körében, hogy az öt éve szakított Kristen Stewart és Robert Pattinson több évnyi kihagyás után ismét találkozott.

Kristen Stewart és Robert Pattinson még 2011-ben. Fotó: MTI/EPA

A sztorijukat mindenki ismeri, ők voltak Hollywood álompárja, aztán egy lesifotós elkészítette az évszázad felvételét, melyen a színésznő egy másik férfit csókol. A szerető nem volt más, mint Kristen aktuális filmjének rendezője, Rupert Sanders. A nagyobb baj, hogy a rendezőnek felesége volt, így két kapcsolat ment tönkre a lebukás miatt. Rob és Kristen sem tudták helyrehozni a kapcsolatukat, nem sokkal az incidens után ők is szakítottak.

A két filmsztárt pár hete egy Los Angeles-i bárban látta több vendég is, azonban a US Weekly értesülései szerint nem ez volt az egyetlen találkozásuk, azóta többször is összefutottak, hogy helyrehozzák barátságukat.

“Nem akarják nagy dobra verni, de megint meg van köztük a kémia. A barátaik napok óta azt találgatják, hogy kibékülnek-e” – nyilatkozta a magazin forrása.

Robert tavaly szakított menyasszonyával FKA Twigsszel, Kristen viszont egy jó ideje kapcsolatban van Stella Maxwell modellel.