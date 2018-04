Elképesztőt alkotott a borzalmas Ronaldo szobor készítője

Tavaly márciusban Emanuel Santoson nevetett az egész világ. Ő volt az a lelkes kezdő szobrász, aki megalkotta Cristiano Ronaldo bronz szobrát, mely a sportolóról elnevezett funchali repülőtéren állítottak ki. Santos első alkotása hamar az internetezők kedvenc mémje lett, bár Ronaldo maga közösségi oldalán, csak a ráncokat kifogásolta.

A szobrász és családja nehéz évet tudhat maga mögött, azonban a világ reakciója nem törte meg, készített egy újabb szobrot, ami meglepően jól sikerült.

Remember that famous Cristiano Ronaldo statue ? Emanuel Santos saw his dream project turn into a nightmare to him and his family, the sculptor was invited for a second chance, we all deserve it a 2nd chance. pic.twitter.com/DZL6ttnWUu

— Real Madrid Info (@RMadridInfo) 2018. március 29.