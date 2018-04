Anna Wintour otthagyja a Vogue-ot?

A divatdiktátor 30 év után a visszavonulását tervezi.

A 68 éves Anna Wintour harminc év után otthagyja a Vogue-ot és a Condé Nast médiavállalat kreatív igazgatói székét – állítja a Page Six híroldal. A divatikon, aki Az ördög Pradát visel című filmet is ihlette, 1988 óta tölti be a főszerkesztői pozíciót az amerikai lapnál, melyről lánya, Bee Shaffer nyári esküvője után önként mond le.

Anna Wintour. Fotó: Getty Images

Anna megannyi becenevet kapott karrierje során, a The Guardian szerint ő New York City nem hivatalos polgármesternéje, de ő a divat jégirálynője is.

A fekete napszemüvege mögé bújó Wintour, aki a mindennapok részévé tette a divatot, töretlen sikere ellenére a csúcson szeretné elhagyni a trónját. Teszi mindezt a lehető legstílusosabban, a Vogue szeptemberi számával búcsúzik majd, mely a lap legfontosabb kiadása az évben.

Erzsébet királynő idén először tette tiszteletét a Londoni Divathéten, aki mellett Wintour kapott helyet. Fotó: MTI/EPA

A legesélyesebb a megüresedő posztra a hírek szerint a brit Vogue jelenlegi főszerkesztője, Edward Enninful, aki mindössze egy éve neveztek ki. A kiadó tagadja a Page Six értesüléseit, de a pletykát egyre több forrás erősíti meg.