Szenzációs fogyáson van túl Melissa McCarthy

Természetesen filmszerep volt a motiváció.

A Szívek szállodájából, a Személyiségtolvajból, a Női szervekből és a Kémből ismert, idehaza is nagyon népszerű amerikai színésznő, Melissa McCarthy mindig is a telt alkatával összhangban lévő szerepet kapott. A jellemzően komikus filmek nem kívánták meg a drasztikusabb mértékű fogyást, most azonban a Partiállat című filmben jelentős karcsúsodást fogunk tapasztalni nála.

A 47 éves McCarthy 34 kilogrammtól szabadult meg, és bár így sem lett csontkollekció, ez a csökkenés igencsak látványos. A titka pedig a ketogén diéta, mely tiltja a szénhidrátot, de előnyben részesíti az egészséges zsírokat.

A módszer természetesen nem hat néhány hónap alatt, Melissa is 2015-ben döntött úgy, hogy felhagy addigi életmódjával, és odafigyel étrendjére. Annyi bizonyos, hogy neki bejött.