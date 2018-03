Újra együtt - így néznek ki most a Dawson és a haverok főszereplői

Húszéves a sorozat, a stáb pedig nosztalgiázott egy kicsit.

Hihetetlen, de már húsz év eltelt azóta, hogy elindult minden idők egyik legsikeresebb tini drámája, a Dawson és a haverok. Az évforduló alkalmából pedig az Entertainment Weeklynek sikerült összehívnia a főszereplőket.

A Dawson és a haverok főszereplői akkor. Fotó: Getty Images

És, hogy hogyan is néznek ki napjainkban kedvenceink? Azt kell mondanunk, hogy fantasztikusan! A találkozó a szereplőknek is hiánypótló volt, ahogyan a Joey Pottert alakító Katie Holmes fogalmazott, az elmúlt években is tartották egymással a kapcsolatot, de olyan nem volt, hogy mind egy helyen legyenek egyszerre.

Ezúttal Holmes mellet James Van Der Beek (Dawson Leery), Joshua Jackson (Pacey Witter), Michelle Williams (Jen Lindley), Busy Phillips (Audrey Liddell), Kerr Smith (Jack McPhee), Meredith Monroe (Andie McPhee), és Mary Beth Peil (Evelyn nagyi) is megjelent a nosztalgikus fotózáson.

Kevin Williamson, a sorozat készítője a március 12-i nagy találkozón azt is elárulta, hogy Jen Lindley szerepére Katherine Heigl is esélyes volt, akkori koránál mégis idősebbnek tűnt, túl érett volt a szerepre. Katie Holmes is majdnem lecsúszott a nagy lehetőségről, ugyanis a készítők először Selma Blairt akarták Joey szerepére, Katie azonban az utolsó pillanatban tartott pótkasztingon beelőzte Selmát.