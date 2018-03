Sean Penn végzett Hollywooddal?

A visszavonulást fontolgatja, akárcsak pályatársa, Daniel Day-Lewis.

A kétszeres Oscar-díjas Sean Penn meglepő dolgot árult el a CBS Sunday Morningnak adott interjújában, melyben bevallotta, hogy a visszavonulást fontolgatja.

Sean Penn. Fotó: Getty Images

“A színészet klassz tud lenni, ha tehetséges kollégákkal, rendezőkkel, jó forgatókönyvön dolgozhatsz. De vajon ez maradandó értéket képvisel? Már nem vagyok odáig a színészetért” – nyilatkozta.

Ez persze nem jelenti feltétlenül, hogy Sean ezentúl nyugdíjasként lógatja majd Beverly Hills-i otthonában a lábát. Penn vélhetően írói karrierjére akar koncentrálni, hiszen a napokban jelent meg első könyve, a Bob Honey Who Just Do Stuff címmel.

Hogy melyik lesz Penn utolsó szerepe (feltéve, hogy tényleg visszavonul), az egyelőre nem tudható, hiszen az IMDB szerint épp most kezdett bele a The First című új sorozatba, és a The Professor and the Madman című mozija is bemutatásra vár még.