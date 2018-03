Liv Tyler megható poszttal köszöntötte édesapját, a 70 éves Steven Tylert

Apa és lánya között igazán szoros a kapocs.

Steven Tyler a napokban betöltötte a 70-et, melynek alkalmából színésznő lánya, Liv Tyler egy szívhez szóló poszttal és egy évekkel ezelőtti közös Rolling Stone magazinos címlapfotóval köszöntötte.

Liv Tyler (@misslivalittle) által megosztott bejegyzés, Márc 26., 2018, időpont: 3:22 (PDT időzóna szerint)

“Boldog születésnapot drága apukám! 70 évnyi fiatalság és 70 évnyi bölcsesség. Te tanítottál meg rá, hogy a nemet sose fogadjam el válaszként, hogy mindig kérdezzek vissza. Megmutattad, hogy hogyan kell rendesen figyelni, hallgatni és megérteni, valamint örülni és hálásnak lenni akkor is, amikor nem a tervek szerint alakulnak a dolgok. Kiállni magamért és harcolni azért, amiben hiszek, és olvasni a sorok között.” -írta az 1998-as kép alá, mely közös munkájuk, az Armageddon című film apropóján készült (Liv főszerepet játszott, míg Steven a főcímdalt, az I Don’t Want to Miss a Thinget jegyezte).

Liv és Steven Tyler. Fotó: Getty Images

Apa és lánya között nagyon szoros a kapocs, talán éppen azért, mert Liv 1985-ben, nyolc évesen tudta meg, hogy vér szerinti édesapja, nem anyja egykori élettársa, Todd Rundgren, akinek nevét a mai napig is viseli, hanem Steven Tyler. A nyilvánosság számára akkor lett világos, hogy Liv az Aerosmith frontemberének legidősebb gyermeke, amikor a színésznő 1991-ben, Liv Rundgren Tylerre változtatta a nevét.