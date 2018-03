Justin Timberlake ismét bebizonyította, hogy imádja rajongóit

Nincs nála jobb fej szupersztár.

Justin Timberlake március közepén indult el Man of the Woods turnéjára, ami pedig a legjobb az egészben, hogy felesége és kisfia is vele tartottak, hogy támogassák őt.

Justin Timberlake (@justintimberlake) által megosztott bejegyzés, Márc 26., 2018, időpont: 6:58 (PDT időzóna szerint)

Az énekes már az NFL döntő félidei show-jában is megmutatta, hogy nincs nála közvetlenebb szupersztár, amikor a közönségben tomboló 13 éves fiatalemberrel szelfizett, amit pedig a hétvégi koncertjén tett, azzal ismét belopta magát az emberek szívébe.

“Ha túl közel jössz a színpadhoz, talán a te telefonodat is ellopom” – írta Insagramján Justin, aki egyik rajongója kezéből egyszerűen kikapta a telefont, hogy maga filmezze tovább, amint épp a “Rock Your Body” című slágerét adja elő.