Britney Spearsnek nincs szüksége gyámságra - tíz év után apja felbontaná a megállapodást

Az énekesnő vissza szeretné kapni az életét, amiben apja is támogatja.

Britney Spears 2006-ban indult el a lejtőn, miután bejelentette, hogy elválik gyermekei apjától, Kevin Federline-tól. Az énekesnő a következő évben súlyos drogproblémákkal küzdött, leborotválta a haját, elvonókúrák és szanatóriumi tartózkodások váltották egymást, ami miatt elvesztette a fiai feletti felügyeleti jogot is.

Britney Spears összeomlása a Daily News címlapján. Fotó: Getty Images

Amikor Britney 2008-ban nem vitte haza gyermekeit apjukhoz, végleg Kevin lett a két fiú kizárólagos nevelője. Britney pár nappal később bekerült a pszichiátriára, mely után két gyámot neveztek ki mellé, édesapját, Jamie Spearst, valamint ügyvédjét, Andrew Walletet.

Az énekesnő édesapja azonban elérkezettnek látja az időt arra, hogy lánya visszakapja az életét:

“Jamie folyamatosan konzultál Britney orvosaival, hogy megszüntethető-e a gyámság. Minden csak időzítés kérdése!” – árulta el egy bennfentes a US Magazine-nak.

Britney Spears a februári Hollywood Beauty Awardson. Fotó: Getty Images

Britney nemrégiben kijelentette, hogy vissza szeretné kapni az irányítást az élete felett, valamint, hogy nem tett le arról sem, hogy visszaszerezze két fia, a 12 éves Sean és a 11 éves Jayden feletti felügyeleti jogot.

Spears idén januárban jelentette be, hogy Piece Of Me Las Vegas-i show-jával amerikai és európai turnéra indul, ami idén júliusban startol. Itt Britney ismét bizonyíthat, így talán már csak pár hónap és ismét maga kezelheti saját bankszámláját.