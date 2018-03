Brie Larson kilenc hónap alatt szuperhőssé gyúrta magát

A 28 éves színésznő Captain Marvel szerepe kedvéért kezdte el a kemény edzéseket.

Brie Larson, aki már többször is bemutatta drámai oldalát olyan filmekben, mint A szoba vagy Az üvegpalota, most azonban egészen más oldalát mutatja be, hiszen őt választották a Marvel új szuperhős filmjének főszerepére.

Brie (@brielarson) által megosztott bejegyzés, Márc 26., 2018, időpont: 4:55 (PDT időzóna szerint)

Brie Captain Marvelt játsza a 2019-ben megjelenő képregény ihlette moziban, melyhez kilenc hónappal ezelőtt kezdte el a testi felkészülést, az eredményt pedig most Instagramján mutatta meg.

“Kilenc hónapnyi kemény edzés művel egy-két dolgot a testeddel” – írta videójához a 28 éves színésznő, aki profiként húzódzkodik az edzőteremben. Izmos háta a bizonyíték, hogy Brie nem otthon heverészéssel készül élete egyik legnagyobb szerepére.

Brie (@brielarson) által megosztott bejegyzés, Márc 26., 2018, időpont: 7:10 (PDT időzóna szerint)

A mozi forgatása egyébként már meg is kezdődött, melyhez nem csak testben, de fejben is készült a híresség. A minap a légierő egyik bázisáról posztolt magáról egy fotót, itt gyűjtött anyagot szerepéhez, aki a képregények szerint a légierő egyik legjobb pilótája.