Angelina Jolie már nem szingli, ezúttal nem híres férfit választott

Nincs esély a Brad Pittel való békülésre, mindketten továbbléptek.

Az Entertainment Tonight értesülései szerint Angelina Jolie életében új férfi van, egy idősebb, jóképű ingatlanos, akinek az ismeretségi köre átlagosnak mondható, a színésznő hollywoodi kapcsolataihoz képest.

Angelina Jolie a EE British Academy Film Awardson 2018 februárjában. Fotó: Getty Images

A nyilatkozó bennfentes elmondása szerint Angie kapcsolata még nem komoly, de barátai örülnek neki, hogy van végre férfi társasága. Az új kapcsolatot nagyban megkönnyíti, hogy a férfi is Los Angelesben lakik, így nem távkapcsolatról van szó.

“Sokan mondják, hogy Brad és Angelina ki fog békülni, de erre semmi esély. Valóban együtt járnak terapeutához hat gyermekükkel, de utána egy szobában is alig tudnak megmaradni” – árulta el a pár ismerőse, aki azt is tudni véli, hogy Brad is randizgat, bár a titokzatos hölgy kilétét nem fedte fel.

Brad Pitt az egyik Oscar partin március elején. Fotó: Getty Images

A pár 2016-ban szakított egymással, de válásukat még azóta sem mondta ki a bíróság. A gyerekek egyelőre Jolie-val élnek nem messze édesapjuk házától, megkönnyítve ezzel a láthatást.