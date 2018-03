Burt Reynolds és Chevy Chase olyat tett, amit eddig soha

A két mókamester most tényleg meglepte a közönséget.

A 82 éves Burt Reynolds szájon csókolta a 74 éves Chevy Chase-t. A bizarr jelenet a nemek és az életkorok miatt is érdekes. A The Last Movie Star című dráma Los Angeles-i bemutatóján mókázott a két vén róka, és azóta is megy a találgatás, mi is történt a helyszínen.

Chevy Chase és Burt Reynolds. Fotó: Getty Images

Bár Amerikában nagyobb hagyománya van a baráti vagy családi szájrapuszinak, mint Európában, akkor is meglepő jelenet volt ez a két színész között. Egymás iránti tisztelet és szeretet? Mindenesetre az itthon is népszerű „Vakációs” (Családi- , Európai, Karácsonyi-) filmek nagy nevettetője elképzelhető, hogy egy geget nyomott le idősebb cimborájával, és minden meg volt beszélve.

A filmnek mindenesetre máris nagy hírverést csináltak ezzel.