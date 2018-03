Taylor Swift váratlan meglepetéssel aranyozta be egy ifjú pár nagy napját

A szerelmesek Taylor dalát választották első táncukhoz, amit az énekesnő meg szeretett volna köszönni.

Taylor Swift igazán szoros kapcsolatot ápol rajongóival, számtalan kedves videót, levelet és ajándékot küldött már egy-egy szerencsének. Az énekesnő imád meglepetést okozni, ezúttal pedig egy szerelmes pár esküvőjének napját aranyozta be egy figyelmes ajándékkal.

Taylor Swift surprised a couple with champagne at their wedding. pic.twitter.com/puoxOZM8xq — Taylor Swift Fan (@swiftiess8) 2018. március 20.

Margaret és Edward McNoble a New York-i The Carltunban rendezték meg lagzijukat, megérkezésükkor pedig a személyzet jelezte az ifjú párnak, hogy egy különleges személy ajándékot küldött számukra. A szerelmesek Swift Love Story című dalát választották ki első táncukhoz, ami bizonyára egy kedves barátnak vagy rokonnak hála az énekesnő fülébe jutott. Taylor ezért egy üveg pezsgőt küldött rajongóinak, melyhez egy kézzel írt üzenetet is csatolt.

“Azt csiripelték a madarak, hogy az egyik dalom felcsendül majd az esküvőtökön, ami nagy öröm számomra. Fogadjátok ezt szerelmi történetetek egyik legfantasztikusabb napján” – írta Taylor.