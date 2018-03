A Trónok harca Havas Jonja öntudatlan állapotban tartotta fel a forgalmat

Január elején megdöbbentette a rajongókat a mindig jó modorú és visszafogott Kit Harington New York-i botránya, amikor tolerálhatatlan viselkedése miatt kidobták egy helyi bárból. A színész mostanában sokszor emelgeti a poharat, párizsi tartózkodása alatt is az asztal alá itta magát.

PIC EXCLUSIVE: Kit Harington appears extremely worse-for-wear as he stumbles in front of oncoming traffic on Paris streets https://t.co/QqiG2urSrO pic.twitter.com/R5YdHoPKj9

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 2018. március 20.