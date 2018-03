Eva Mendes úgy sétálgat az utcán, mintha a kifutón járna

Eva Mendes már egy jó ideje kerüli a reflektorfény, két gyermekes anyukaként és Ryan Gosling párjaként hátat fordított a filmezésnek és inkább a divatvilágban próbál érvényesül.

Eva Mendes spills on why she lets her daughters wear whatever they want! https://t.co/z7ghKAXbNM

— JustJared.com (@JustJared) 2018. március 20.