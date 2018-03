Scarlett Johansson harmadszorra is menyasszony

“Lehet, hogy mostanában kissé elfogult vagyok, de a monogámia nem természetes. A házasság nagyon romantikus elképzelés, és néha még a gyakorlatban is működik. Csak sokat kell dolgozni rajta. És nagyon átformál egy kapcsolatot. Ha valaki mást mond, akkor téved!” – nyilatkozta tavaly év elején a mostanában vörös frizurát előnyben részesítő Scarlett Johansson, aki felett úgy látszik józan esze helyett ismét a szerelem győzedelmeskedett.

#ScarlettJohansson new photo of Scarlett Johansson in New York City, Saturday night live after party. pic.twitter.com/UVr6swJ8KV

— Lorenzo Cortiana (@LorenzoCortiana) 2018. március 18.