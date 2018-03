Robert Downey Jr. túlzásba vitte a Szent Patrik-napot

Egy kifejezetten zavarba ejtő szerelést kapott magára.

Az írek nemzeti ünnepén, Szent Patrik-napon az egész világon ünnepségeket tartanak, melyek központjában általában a manók, a sok sör és persze a zöld szín áll. A jeles nap oltárán pedig a hírességek is áldoznak, melyről idén is közösségi oldalaikon számoltak be.

Robert Downey Jr. például egy igen zavarba ejtő, passzos zöld szerelésben ünnepelt. És, hogy hogyan is telt a napja? Arról mindent elmond a félig fára csavarodós fotója:

Nem a Vasember volt azonban az egyetlen, aki túllőtt a célon, Miley Cyrus és kedvese, Liam Hemsworth is felvásároltak mindent a dekor -és jelmezboltban, ami színben és témában passzolt az ünnephez:

Ugyanez Miley-san:

Reese Witherspoon a déli gyökereihez hűen sikkes volt és elbűvölő a zöld mintás ruhájában, melyhez egy pohár bizarrul zöld italt társított:

Anne Hathaway négylevelű lóherékre bukkant:

“A hátsó kertemből a telefonodra”- írta posztjában.

Pink pedig kisfia, az egyéves Jameson segítségével hagyott kobold lábnyomokat szerte otthonában: