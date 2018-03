Eddie Redmayne immáron kétszeres apuka

A színész és felesége meglepően hagyományos módot talált a gólyahír bejelentésére.

Tavaly novemberben a Alexander McQueen Saraband alapítványának ékszer bemutatóján lepleződött lett Eddie Redmayne és felesége, a sajtósként dolgozó 34 éves Hannah Bagshawe titka, miszerint érkezik második csemetéjük.

Hannah Bagshawe és Eddie Redmayne. Fotó: MTI/EPA

A pici pedig a napokban meg is érkezett, az örömhírt pedig szokatlan, ámde annál hagyományosabb módon a The Times egyik rovatában jelentették be.

A cikk szerint a házaspár 21 hónapos kislányának, Irisnak kisöccse született március 10-én, aki a Luke Richard Bagshawe nevet kapta.

A házaspár már iskolás kora óta ismerte egymást, azonban 2012-ig csupán barátok voltak. Ekkor Ed meghívta Olaszországba Hannah-t, ahol ő épp a Nyomorultak című filmjét forgatta, a többi pedig már történelem.