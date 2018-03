Így jelentett be váratlan szakítását Gigi Hadid és Zayn Malik

A sztárpár több, mint két év után döntött a különválás mellett.

A 22 éves Gigi Hadid és a 25 éves Zayn Malik kapcsolata akkor kezdett kibontakozni, amikor a topmodell szakított a Jonas Brothersből ismert Joe Jonasszal. A párnak nem jósoltak örökké tartó szerelmet, főképpen Zayn viharos természete miatt, az előrejelzések pedig először 2016 januárjában igazolódtak be, amikor a pár először szakított.

Gigi Hadid és Zayn Malik. Fotó: MTI/EPA

Akkor azonban pár hónapnyi szünet után ismételten lángolt közöttük a szerelem, Gigi a nyár végén be is költözött Zayn Los Angeles-i házába, sőt az énekestől szabad kezet kapott az ingatlan újradekorálására is. Azóta eltelt másfél év, és úgy tűnt, nincs náluk boldogabb pár.

Talán ezért is lepett meg sokakat a pár nyilatkozata, miszerint a legnagyobb barátságban különváltak útjaik.

“Gigivel a kapcsolatunk nagyon fontos volt, szeretetteljes és szórakoztató. Továbbra is tisztelem és szeretem őt, mint nő és mint barát. Hihetetlen lelke van.” – írta közösségi oldalán Zayn, aki a rajongók megértését kéri.

Gigi Hadid (@gigihadid) által megosztott bejegyzés, Jan 12., 2018, időpont: 7:10 (PST időzóna szerint)

A Hadid lány is saját oldalán tudatta a szakítás tényét követőivel:

“Örökké hálás leszek azért a szeretetért, időért és élettapasztalatért, amit együtt élhettünk át Zaynnel” – olvasható a modell posztjában.