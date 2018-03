Dua Lipának olyan nagy fájdalmai voltak, hogy több koncertjét is lemondta

Az ausztrál rajongóknak megértőnek kell lenniük, a fogfájás valóban nem kellemes.

„Elnézést kérek mindenkitől!” – írja Dua Lipa 22 éves angol énekesnő Twitterén, aki videóval is igazolta beteges, bágyadt állapotát.

A Bruno Mars-turnén szereplő sztár komoly fájdalmakat érez. „Le kell mondjam pár fellépésemet a Bruno Mars-bulikon, mert bedurrant a bölcsességfogam, és a fogorvosom és szájsebészem javaslatára ki kell azt műttetnem.”

Dua Lipa. Fotó: Getty Images

A Be The One-nal és a New Rules-szal megismert énekesnőnek nem jött jókor ez az eset, mert a csúcson lévő Bruno Marsszal még komolyabb pályára tudta volna állítani karrierjét. Kérdés, mikorra tud felépülni a szájsebészeti műtét és az esetleges szájzár utáni lábadozásból.