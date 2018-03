Gerard Butler új filmjének teljes stábjával lepte meg édesanyját

A színész különleges meglepetést azért tartogatott édesanyja számára.

Gerard Butler éppen Angliában forgatja az Angel Has Fallen című új filmjét, így sajnos nem tudott édesanyja mellett lenni születésnapján. Ha már így alakult, a 48 éves sármőr megpróbálta kihozni a legjobbat a helyzetből, így összecsődítette a készülő mozi stábját, hogy egy különleges produkcióval lepjék meg az ünnepeltet.

Gerard Butler (@gerardbutler) által megosztott bejegyzés, Márc 11., 2018, időpont: 1:10 (PDT időzóna szerint)

A filmsztár Instagram oldalára is feltöltötte a kedves videót, melyen mindenki együtt énekli a 75 éves Margaretnek a Happy Birthsday To You-t. A kedves üzenet Gerard rajongótáborát is fellelkesítette, több ezren köszöntötték fel a sztáranyukát, akik közül jó páran a sztárról is dicshimnuszt zengtek a kedves ötlet miatt.

Gerard Butler édesanyjával, Margarettel és édesapjával, Edwarddal még 2013-ban. Fotó: Getty Images

A most készülő Angel Has Fallen a Támadás a Fehér Ház ellen harmadik részének is beillik, melyben Mike Banninget ezúttal azzal vádolják, hogy megpróbálta megölni az amerikai elnököt.