Katie Holmes majdnem kimaradt a Dawson és a haverokból

Ha nincs a megértő rendező, más lányért sóvárgott volna Dawson Leery.

A sors nagyon szerette volna, ha Katie Holmes játssza Joey Potter szerepét a Dawson és a haverokban, talán ezért volt olyan türelmes a show készítője, Kevin Williams a fiatal tehetséggel.

A Dawson és a haverok főszereplői. Fotó: Getty Images

Katie a minap a The Tonight Show-ban mesélt el egy még sosem hallott sztorit a sorozat kasztingjáról, ami több lehetséges buktatót is tartogatott számára. Bár Katie küldött magáról egy bemutatkozó kazettát, Williams azt szerette volna, ha az akkor még csak 18 éves Katie személyesen is elmegy Los Angelesbe. Ez persze óriási lehetőség volt a tini számára, sajnos azonban a szereplőválogatás ugyanarra a napra esett, mint az iskolai színdarabjának bemutatója, a tanárait és társait pedig nem akarta cserben hagyni.

Katie kedvéért végül elhalasztották a válogatást, de közben valaki más is kockáztatta Holmes esélyeit. Amikor a színészpalánta felhívta a sorozat készítőjét, akkor vált számára világossá, miért szorgalmazza annyira a személyes találkozást:

Katie Holmes Jimmy Fallon esti műsorában. Fotó: Getty Images

“Katie csak a bemutatkozásod felét tudtam megnézni, ugyanis valaki rávette a húgod kézilabdameccsét.”

Mint tudjuk, Katie végül megkapna a főszerepet, a szériának hála pedig mindenki megismerte a nevét.