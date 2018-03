Ilyen az, amikor Victoria Beckham lábában benne van a bugi

Anyák napja alkalmából táncra perdült az egykori Spice Girl.

Bár hazánkban az Anyák napja május első vasárnapja, a britek ezt a jeles napot Húsvét vasárnapja előtt három héttel tartják. És, hogy hogyan ünnepelt a négygyermekes Victoria Beckham? Tánccal!

Az egykori “Spice Girl” híres arról, hogy a nyilvánosság előtt nem mosolyog, a közösségi oldalára feltöltött videó szerint azonban nagyon is laza anyuka, ráadásul táncos lábú is, ha jó a kedve. Márpedig miután csemetéi egész nap csak az ő kedvében jártak, miért is ne lett volna felhőtlenül boldog?!

“Boldog Anyák napját! Mi ezt a szokásos anyatánccal ünnepeljük” – írta a felvételhez Victoria.

Az alkalomból Vicky és David nagyfia a New York-ban tanuló, Brooklyn is Londonba utazott, a család újraegyesüléséről pedig az egykori futballsztár osztott meg egy képet Instgram oldalán.