Matthew McConaughey interjúban vallott szerelmet gyönyörű feleségének

A színész egy valamiért különösen hálás gyermekei anyjának.

A 48 éves Matthew McConaughey és 36 éves felesége, Camila Alves volt az Oscar-gála egyik legszebb párja. A múlt vasárnap azonban nem csak az akadémia estjén vettek részt, utána ugyanis a City Gálára voltak hivatalosok, ahol Matthew kapta meg idén az Inspiration Honoree Award díjat.

Camila Alves és Matthew McConaughey. Fotó: Getty Images.

A színész esemény után adott interjúja pedig egy igazi szerelmi vallomás volt. Amikor a riporter megkérdezte a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt sztárját, hogy miért a leghálásabb, Matthew így válaszolt:

“A három egészséges gyermekemért és a feleségemért, aki sosem akart megváltoztatni”

Matthew McConaughey és gyönyörű családja még 2016-ban. Fotó: Rex Features

A pár 2012-ben házasodott össze, gyerekeiket pedig egyszer-egyszer a vörös szőnyegre is magukkal viszik. McConaughey le sem tagadhatná az apróságokat, legjobban azonban nagyfia, a most kilenc éves Levi hasonlít rá. Kislánya, aki idén a nyolcat töltötte be, olyan brazil szépség lesz majd mind az édesanyja, három évvel fiatalabb öccsük pedig igazi cukorfalat, ő a család kis kedvence.