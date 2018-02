A sármos Tom Hardynál nincs jobb fej világsztár

Ha véletlenül összefutna vele, bátran kérjen tőle autogramot vagy egy közös fotót.

Tom Hardy felbolygatta az észak-yorkshire-i kisvárost, Yarmot, amikor a minap egy bárlátogatás után többen is összefutottak vele az utcán. A baseballsapkás filmsztár egy italra tért be a The Black Bull nevű helyre, ahol egy fiatalemberen kívül senki nem ismerte fel.

A tini nem habozott közös fotót kérni a hírességtől, aki láthatóan nagyon örült neki, hogy végre valaki ráismert. Hardy, aki a hétköznapi emberekhez hasonlóan vonattal próbált az éjszaka közepén hazajutni, a vasútállomáson is belebotlott pár lelkes, fiatal rajongójába, akiknek szintén örömmel mondott igent egy-két szelfire, és a fiúkkal még kezet is rázott.

Akinek azonban a leginkább bearanyozta az estélyét, az egy helyi menyasszony, Laura Morris volt, ő lánybúcsúztatója közben “futott össze” a Mad Max főszereplőjével.

“Hallottuk a bárban, hogy többen is látták őt kint a sarkon ácsorogni. Nem akartuk elhinni, de tényleg ott volt. Mindannyinkkal nagyon kedves volt, ahogyan a családtagjai is, akik vele voltak. Rengeteg fotót készíthettünk, megkérdezte, hogy jól telik-e az esténk és még ölelést is kaptunk” – nyilatkozta az ara.