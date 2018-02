Ed Sheeran hároméves rajongója az internet új sztárja

Ő az énekes legfiatalabb és legelhivatottabb fanja.

Az ausztrál Josh Cooper néhány videónak, melyet édesanyja töltött fel róla a legnagyobb videómegosztóra, az internetezők új kis kedvence. A mindössze hároméves Ed Sheeran rajongó, napi három órát gyakorol, hogy egyszer majd felléphessen bálványával, és ha éneklésben még nem is, színpadi mozgásban viszont már most is hozza a brit popsztárt.

A kisfiú úgy tekint az énekesre, mintha a család tagja lenne, folyton az ő dalait hallgatja, utánozza a videoklipjeit, sőt, még vizet is locsol az arcára gyakorlás előtt, hogy olyan kimelegedettnek tűnjön, mint Ed a koncertjein.

“Josh mindig is imádta a zenét, órákig képes volt nézni a tévében az előadókat. Aztán amikor észrevette, hogy Sherrannek pont olyan vörös a haja mint neki, ő lett a kedvence, a példaképe, akire felnéz” – nyilatkozta az anyuka.

Ed Sheeran. Fotó: MTI/EPA

Remélhetőleg Edhez is eljut néhány a Joshról készült videókból, így teljesülhet a kisfiú álma, hogy egyszer személyesen is találkozzon kedvencével, amibe talán egy közös éneklés is belefér majd.