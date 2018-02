Meghan Markle menyegzője olyan lesz, akár egy tündérmese

Újabb részletek derültek ki az álomesküvőről.

A 33 éves Harry és 36 esztendős amerikai menyasszonya, Meghan Markle színésznő esküvője május 19-én lesz a London nyugati határában fekvő Windsor ősi királyi rezidenciájának Szent György-kápolnájában. Most pedig a palota további részleteket is nyilvánosságra hozott, már az is biztos, hogy a párt Justin Welby canterburyi érsek adja össze.

Harry herceg és Meghan Markle eljegyzési fotója. Fotó: Rex features

A televízión közvetített esemény londoni idő szerint délben kezdődik majd, egy órával később pedig a friss házasokat hintó viszi körbe Windsor városközpontján keresztül, így bárki találkozhat velük.

St George Hall, ahol az állami banketteket szokták tartani, most Meghan és Harry lagzijának ad helyet. Fotó: Getty Images

A pár azután visszatér a kastélyba, ahol a St George’s Hallban rendezett elegáns parti után, Harry édesapja, Károly tart majd a párnak és a legközelebbi családtagoknak egy esti fogadást.

Egy bennfentes szerint a jegyesek nem fognak külföldi előkelőségeket meghívni a nagy napjukra, ez nem egy hivatalos esemény lesz, hanem egy igazi családi esküvő.

A Szent György kápolna, ahol összeadják Harry-t és Meghant. Fotó: Photoshot

Arról, hogy kiküldték-e már a meghívókat, vagy hogy hány vendég lesz jelen a nagy napon, nem közölt információt a Kensington-palota.