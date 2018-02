A sors keze? így talált rá Ed Sheeranre a szerelem

Hát persze, hogy Taylor Swift keze is benne volt a dologban.

“Lett egy menyasszonyom az új év előtt. Nagyon boldogok vagyunk és fülig szerelmesek, és persze a macskáink is nagyon elégedettek” – írta romantikus januári posztjában az énekes.

Ő és Cherry Seaborn iskolatársak voltak, azonban más-más utakon indultak el. A lányból profi hokijátékos lett, Edből pedig világhírű énekes.

Sheeran és Taylor Swift közös számuk, az End Game forgatási szünetében a szöveg július negyedike soráról (After the storm, something was born on the fourth of July) rántották le a leplet, kiderült ezen a napon indult Ed kapcsolata.

Ed Sheeran és barátnője Cherry. Fotó: Rex Features

A brit popsztár Taylornál töltötte a függetlenség napját, és Cherry is épp Rhode Islanden volt. Sheeran megkérdezte Taylort, hogy áthívhatja-e a lányt, aki örömmel mondott igent. A többi pedig már történelem…

Swift azóta is nagyon büszke rá, hogy az ő házában indult el jóbarátja tündérmeséje.